Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin 45. dakikasında Uğur Demirok, Ozan Tufan'a yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İşte Uğur Demirok bu pozisyonda kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Böylece Kayseri ekibinin cumartesi günü Galatasaray 'la oynayacağı kritik maçta tecrübeli stoper cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçı öncesinde de koronavirüs testleri pozitif çıkan Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun da o gün testleri negatif çıksa dahi Cim Bom'la oynanacak karşılaşmada görev yapması beklenmiyor.

Cenk Gönen ve Gökhan Sazdağı da pozitif olmaları nedeniyle Sarı-Lacivertliler'le oynanan maçın kadrosunda yer almamıştı.