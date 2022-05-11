Yıldız futbolcu, önce 48'de attığı golle takımını umutlandırdı. 30 yaşındaki futbolcu, 90+1'de takımına penaltı kazandırdı. Bir topu da direkten dönen tecrübeli oyuncu, 90+6'da Bordo-Mavililer'i yıkan golü kaydetti, takımını finale taşıdı. 45 dakikalık resitalinde 2 gol sığdıran, bir kez penaltı kazandırıp asist yapan Emrah, karşılaşmanın yıldızı oldu. Emrah, ayrıca resmi maçlarda Trabzonspor filelerini 5. kez havalandırırken, kariyerinde en çok gol attığı takım Karadeniz devi oldu. Maçın sonunda konuşan Emrah, "Müthiş bir maç oldu. Belki ben olmasam başkası maçı değiştirecekti ama bana nasip oldu. Biz iyi bir takımız. Umarım Avrupa'ya gideriz" dedi.