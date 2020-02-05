Kayserispor’a Lung'tan iyi haber

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlarken tedavileri tamamlanan kalecisi Silviu Lung da antrenmanda yer aldı.

05 Şubat 2020, Çarşamba 18:56 Son Güncelleme:
- A +
Kayserispor’a Lung'tan iyi haber

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü Antalyaspor’u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Recep Mamur Kulüp Tesisleri’ndeki antrenman, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, yarı sahaya kurulan istasyonlarda koordinasyon hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Tedavileri tamamlanan kaleci Lung ile Zoran Kvrzic de idmanda yer aldı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...