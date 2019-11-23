Kayserispor’a kadın başkan

Kayserispor’da Hamdi Elcuman’ın seçim kararı almasının ardından yönetim kurulu kararı ile başkanlık görevine Berna Gözbaşı seçildi. Sarı-Kırmızılı kulüpte 3 yıldır görev yapan Gözbaşı, Süper Lig’deki ilk kadın kulüp başkanı oldu.

Daha önce Erol Bedir’in yönetiminde yer alan Berna Gözbaşı, “Şehirde herkesin ortak isteğiyle aday oldum. Benim için çok değerli bir görev. İş dünyasında kadın veya erkek ayrımı yok. Futbolda da bunu başaracağız” dedi.

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