Kayserispor’a büyük müjde

Sezonun geride kalan 12 haftasında Anadolu takımları arasında en dikkat çeken performanslardan birine hiç kuşku yok ki Kayserispor imza attı. Kulübe gelen 2 dönem transfer yasağının ardından teknik direktörlüğe getirilen Ömer Erdoğan’ın ayrılması, birçok oyuncunun sözleşmesini feshedip gitmesiyle lig başlamadan küme düşme adayı olarak gösterilen Sarı-Kırmızılılar’ın sergilediği performans büyük alkış aldı. 20 puan toplayan ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Kayserispor’un bu çıkışı yönetimi de heyecanlandırdı. Teknik direktör Çağdaş Atan’ın devre arasını 30 puanın üzerinde görmeyi hedeflediği ifade edilirken Başkan Berna Gözbaşı ise yasağı kaldırma çalışmalarına başladı.

‘Hayaller bütçelerden büyük’

İç Anadolu ekibinin yasağı kaldırabilmesi adına yaklaşık 5 milyon Euro’yu bulan bir bütçeye ihtiyacı olduğu belirtilirken art arda gelen sonuçlarla beraber yönetimin çıtayı yükseltmek için kaynak arayışı içerisine girdiği bildirildi. Takımın başına geldiği dönemde, “Hayallerimiz bütçelerden büyük” sloganıyla yola koyulan Çağdaş Atan’a şu anda şehirde büyük bir sevgi olduğu kaydedildi.