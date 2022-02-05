Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında Yukatel Kayserispor sahasında dün karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 4-3 yendi. Kayseri temsilcisi bu galibiyetle evindeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Kayserispor iç sahadaki son 8 maçında, Vavacars Fatih Karagümrük'ü 2-1, Göztepe ile 1-1, Fraport Tav Antalyaspor'u 2-0, Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0, Demir Grup Sivasspor 'u 3-0, Altay'ı 1-0, Medipol Başakşehir'i 1-0 ve Atakaş Hatayspor'u 4-3 yendi. Kayserispor bu mücadelelerde 14 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.