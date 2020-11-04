Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'de istediği sonuçlar alamayan ve teknik direktör Bayram Bektaş'la yollarını ayıran Kayserispor Trabzon ekibi Yormaspor ile karşı karşıya elecek. Mücadeleyi kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak.

Kayserispor - Yormaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 18:00'de başlayacak mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Türkiye Kupası 3. Tur maçında bugün ayrıca saat 20.30'da Bursaspor - Karşıyaka mücadelesi Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.

3. Lig'de bu sezon 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Yormaspor, ayrıca Türkiye Kupası'nda Fatsa Belediye ve Ofspor'u geçerek 3. tura yükselmişti.



