Kayserispor Yönetimi görev dağılımı yaptı

İstikbal Mobilya Kayserispor yeni yönetimi, görev dağılımı yaptı. Sarı Kırmızılı takımda Başkan Yardımcıları değişti.

01 Temmuz 2019, Pazartesi 09:33
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Kayserispor Yönetimi görev dağılımı yaptı

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile güven tazeleyen İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni ekibine görev dağılımı yaptı. Kadir Has tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımı şu şekilde oldu: 

Başkan Yardımcısı: Serdar Maraşlı, Türker Horoz, Mustafa Bakır, Mehmet Çakmak Uyar, Hamdi Elcuman 

Başkan Danışmanı: Berna Gözbaşı, Mustafa Gülsoy 

Hukuk İşleri: Mustafa Orhan Taşçı 

Tesis Sorumlusu: Orhan Madenoğlu, Mevlüt İlbağı 

Genel Sekreter, Sosyal Medya: Fatih Öcal 

Basın Sözcüsü: Mustafa Orhan Taşçı 

Taraftar Sorumlusu: Süleyman Akın 

Alt Yapı Sorumlusu: Bekir Benk, Furkan Ergüneş, Mustafa Büyükbaş, Alper Özcan 

Mali İşler: İsmail Çöl, Özgür Özkan 

Reklam Pazarlama: Mustafa Tokgöz, Can Karahasanoğlu, Alper Özcan 

Ar-Ge: Ali Kaynar, Erhan Karacaoğlan 

Yurt Dışı Temsilcisi: Ali Kaynar, İsmail Solak 

Kaynak Çeşitlendirme: İsa Gün, Mehmet Yusuf Sarıalp 

Maç Organizasyon ve Protokol: Mustafa Tokgöz, Can Karahasanoğlu, Bekir Benk 

İstanbul Temsilcisi: Gökhan Çetinsaya, Bahadır Kul, Muhammed Ali Temel 

Ankara Temsilcisi: Özcan Çelik 

Sağlık İşleri: Dr. Özgen Aydıncak 

İHA

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