19 puanla Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor, 26. hafta maçında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ateş hattında bulunan Kayseri'nin galibiyetten başka çaresi yok. 10 maçtır kazanamayan ve düşme korkusunu iyice yaşamaya başlayan Malatyaspor ise evine 3 puanla dönüp, bir nebze de olsa nefes almak istiyor.

Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Miguel Lopes, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz ve Alpay Çelebi kritik maçı kaçıracak isimler.

Yeni Malatyaspor'da ise Eren, Ahmed ve Özer sakatlıkları, Hadebe ve Donald ise kart cezaları nedeniyle takımını yalnız bırakacaklar.

Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 13.30'da başlayacak. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Kayserispor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Angelo, Emre Taşdemir, Campanharo, Mensah, Henrique, Situm, Mesanovic, Kravets

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Mina, Erkan, Hafez, Donald, Murat, Gökhan, Bifouma, Walter, Umut



