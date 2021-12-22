Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün sabah yaptığı son antrenman ile tamamladı ve saat 12.15’te karayolu ile Malatya’ya gidecek. Sarı-Kırmızılı takımda zorlu doksan dakika öncesi sakatlığı devam eden Bernard Mensah forma giyemeyecek. Geride kalan 17 hafta sonunda 5 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan Kayserispor, topladığı 20 puanla 15.sırada yer alıyor. Kayserispor, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Yarın Malatya’da oynanacak olan Yeni Malatyaspor ile Kayserispor maçı saat 17.00’de başlayacak ve karşılaşma da Hüseyin Göçek düdük çalacak.

İHA