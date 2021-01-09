Süper Lig'de 18. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Kayserispor ile Yeni Malatyaspor üç puan mücadelesi verecek. Samet Aybaba yönetiminde 11 hafta sonra Denizlispor deplasmanında kazanan Kayserispor bu çıkışı Yeni Malatyaspor maçında sürdürmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda çıkış arıyor.

Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak, karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI İDDAA ORANLARI!

Kayserispor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler...

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Sapunaru, Behich, Attamah, Lennon, Avramovski, Campanharo, Emre Demir, İlhan, Alibec

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Wallace, Bülent, Lukoki, Acquah, Ahmed, Adem, Kubilay, Tetteh

Ligin geride kalan 17 haftasında 21 puan toplayan ve oynadığı son 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamayan sarı-siyahlılar, deplasmanda yapacağı Kayserispor maçından galip ayrılmanın hesabını yapıyor.

Takımda kart cezalısı olan savunma oyuncusu Karim Hafez, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.







