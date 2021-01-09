Kayserispor - Yeni Malatyaspor canlı
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı sürüyor. 11 hafta sonra galibiyetle tanışan Kayserispor sahasında Yeni Malatlaspor'u konuk ediyor. Samet Aybaba'nın öğrencileri Yeni Malatyaspor'u da yenerek seri yaklama peşinde. Dört haftadır kazanmayan Yeni Malatyaspor ise kötü gidişini bu maçta durdurmak istiyor. Kayserispor maça hızlı başladı. 9. dakikada Alibec penaltı kaçırdı ancak sonrasında korner vuruşunda Semih Kaya topu kendi ağlarına gönderdi. Kayserispor 1-0 öne geçti. Peki, Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Kayserispor ile Yeni Malatyaspor üç puan mücadelesi veriyor. Samet Aybaba yönetiminde 11 hafta sonra Denizlispor deplasmanında kazanan Kayserispor bu çıkışı Yeni Malatyaspor maçında sürdürmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda çıkış arıyor.
KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR CANLI
Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı 11'ler...
Kayserispor: Doğan Alemdar, Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Ackah, Avramovski, Campanharo, İlhan Parlak, Lennon, Alibec
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Wallace, Tetteh, Ahmed, Fofana, Semih, Issam, Kubilay, Bülent, Adem Büyük
Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayan, karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Ligin geride kalan 17 haftasında 21 puan toplayan ve oynadığı son 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamayan sarı-siyahlılar, deplasmanda yapacağı Kayserispor maçından galip ayrılmanın hesabını yapıyor.
Takımda kart cezalısı olan savunma oyuncusu Karim Hafez, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.
Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.