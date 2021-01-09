Kayserispor - Yeni Malatyaspor canlı

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Kayserispor ile Yeni Malatyaspor üç puan mücadelesi veriyor. Samet Aybaba yönetiminde 11 hafta sonra Denizlispor deplasmanında kazanan Kayserispor bu çıkışı Yeni Malatyaspor maçında sürdürmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda çıkış arıyor.

KAYSERİSPOR - YENİ MALATYASPOR CANLI

Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı 11'ler...

Kayserispor: Doğan Alemdar, Behich, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Ackah, Avramovski, Campanharo, İlhan Parlak, Lennon, Alibec

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Wallace, Tetteh, Ahmed, Fofana, Semih, Issam, Kubilay, Bülent, Adem Büyük

Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayan, karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligin geride kalan 17 haftasında 21 puan toplayan ve oynadığı son 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamayan sarı-siyahlılar, deplasmanda yapacağı Kayserispor maçından galip ayrılmanın hesabını yapıyor.

Takımda kart cezalısı olan savunma oyuncusu Karim Hafez, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.







