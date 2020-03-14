Kayserispor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'de 19 puanla son sırada yer alan Kayserispor, 26. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ateş hattında bulunan Kayseri'nin galibiyetten başka çaresi yok. 10 maçtır kazanamayan ve düşme korkusunu iyice yaşamaya başlayan Malatyaspor ise evine 3 puanla dönüp, bir nebze de olsa nefes almak istiyor.

Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Miguel Lopes, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz ve Alpay Çelebi ayrıca Yeni Malatyaspor'da Eren, Ahmed ve Özer sakatlıkları, Hadebe ve Donald ise kart cezaları nedeniyle görev yapmayan isimler.

EV SAHİBİ FAVORİ! ORANLAR YÜKSEK..KAYSERİSPOR - Y. MALATYASPOR MAÇINA MİSLİ.COM ÜZERİNDEN CANLI BAHİS OYNAMA İÇİN TIKLA





Kayserispor - Yeni Malatyaspor ilk 11'ler belli oldu!

Kayserispor: Lung, Emre, Diego, Sapunaru, Kvrzic, Hasan, Dja Djedje, Campanharo, Mensah, Pedro Henrique, Mesanovic

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin, Mina, Sakıb, Murat, Mustafa, Acquah, Gökhan, Fofana, Umut Bulut















