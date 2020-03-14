Kayserispor - Y. Malatyaspor maç sonucu: 2 - 1

Süper Lig'in 26. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren maçı Kayserispor 2-1 galip bitirmeyi başardı. Yeni Malatyaspor'un hasreti ise 11 maça çıktı. Bu sonuçla düşme hattında yarış iyice kızıştı. Bu sonuçla Kayserispor 22 puanda yer alırken Ankaragücü 23 puan, Ç.Rizespor 25 (1 maçı kesik), Yeni Malatyaspor ise 25 puanla 15.basamakta yer alıyor.





KAYSERİSPOR'UN KALAN MAÇLARI

YENİ MALATYASPOR'UN KALAN MAÇLARI





Maçtan dakikalar

5. dakikada Emre Taşdemir soldan ortasında penaltı noktası üzerinde Hasan Hüseyin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

8. dakikada sağ kanattan Zoran Kvrzic'in yerden ortasında ön direğe hareketlenen Mesanovic, Arturo Mina tarafından düşürüldü ve hakem penaltıyı verdi.

11. dakikada penaltı kararından vazgeçildi. VAR'ın incelemesi neticesinde pozisyonun başında Mesanovic'in ofsaytta olduğu tespit edildi.

22. dakikada Mensah sağ kanattan rakiplerini çalımlarla geçerek pasını Mesanovic'e verdi. Arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Mesanovic, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi 1-0

42. dakikada Acquah’ın hatalı pasında Mensah topu aldı ve solunda bulunan Pedro Henrique’ye pasını verdi. Pedro ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle’nin solundan yerden ağlara gitti. 2-0

45+2. dakikada Mensah’ın uzun pası ile sağdan ceza sahası içine giren Mesanovic, Mina’nın müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada topun başına geçen Mensah'ın vuruşunda kaleci Farnolle sağına uzanarak penaltıyı kurtardı. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

İlk yarıyı Kayserispor 2-0 galip bitirdi

51.dakikada Kjartansson'un vuruşunu kaleci Lung çıkardı. Dönen topa Hafez vurdu yne Lung gole izin vermedi.

53.dakikada sol kanattan Fofana geldi, çizgiye indi pasında Kjartansson'un vuruş açısını kapatan Lung tehlikeyi önledi.

64.dakikada ceza sahası dışından Gökhan Töre vurdu top dışarı gitti.

70.dakikada Yeni Malatyaspor Kjartansson ile durumu 2-1'e getirdi. Sol kanattan Hafez'in ortasına kafayı iyi vuran İzlandalı oyuncu köşeden golü attı. 2-1

76.dakikada Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Gökhan Töre'nin ortasına Mustafa kafayı vurdu kaleci Lung son anda topu çıkardı

89.dakikada Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan elen ortaya Mina kafayı vurdu top üst direkten döndü, seken topu Hafez çevirdi Kjartansson kale sahasında vurdu savunma çizgiden çıkardı.

Maçı Kayserispor 2-1 kazanmayı başardı.





Futbol: Süper Lig - Hes Kablo Kayserispor: 2 - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir (Dk. 71 Yasir Subaşı), Djedje (Dk. 78 Rienstra), Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Mensah, Henrique (Dk. 81 Situm), Mesanovic

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Dk. 66 Walter), Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç (Dk. 46 Hafez), Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Fofana, Umut Bulut (Dk. 46 Kjartansson)

Goller: Dk. 22 Mesanovic, Dk. 42 Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 70 Kjartansson (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 3 Mina (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 50 Zoran, Dk 72. Henrique, Dk. 90 3 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)























