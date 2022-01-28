Kayserispor Varol Taşar transferini bitiriyor

Transferde hareketli takımlardan biri de Kayserispor... Kadrosunu güçlendirmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar, İsviçre’de Luzern forması giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Varol Taşar ile görüşüyor. Gurbetçi futbolcuyla görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldığı ifade edilirken kulübüyle kalan pürüzlerin giderilmesi adına çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Hikmet Karaman’ın da bizzat takımında görmeyi arzuladığı oyuncu için Başkan Berna Gözbaşı kurmaylarına tam yetki verdi. İşin birkaç güne kadar resmiyet kazanması bekleniyor.