Kayserispor umudunu son maça taşıdı
Süper Lig’in 41. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Hes Kablo Kayserispor, ligde kalma umudunu son maça bırakmayı başardı. Sarı kırmızılılar, son maçta Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak.
Süper Lig ’in 41. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalan Hes Kablo Kayserispor, ligde kalma umudunu son maça bıraktı.
Ligde çıktığı 39 maçta 9 galibiyet 14 beraberlik ve 16 mağlubiyetin ardından aldığı 41 puanla 17. sırada bulunan Kayseri temsilcisi, son hafta evinde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ’yi ağırlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmada en az 1 puan alması durumunda kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği’nin aldığı sonuca bakmaksızın ligde kalacak.
Karşılaşmadan Fenerbahçe’nin galip ayrılması durumunda ise Kayserispor, kümede kalabilmek için Gençlerbirliği’nin Trabzonspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.