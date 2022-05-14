Kayserispor U19-Yeni Malatyaspor U19 maç sonucu: 3-0

U19 Süper Ligi 34’üncü haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor’u 3-0’lık sonuçla mağlup etti.
STAT: Kayserispor Kadir Has Tesisleri
HAKEMLER: Hakan Çam, Murat Ahi, Muhammed Emin Çolak
YUKATEL KAYSERİSPOR U19: Tolun Orhun - İzzet Kamberlioğlu, Enes Koçoğlu, Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Mehmet Eray Özbek, A.Kağan Malatyalı, Kürşat Babamğlu, Ethem Balcı, Emincan Uysal, Berkan Aslan
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR U19: Yusuf Arslanargun - Mehmet Emin Taştan, Eray Şişman, Dağıstan Keser, Kadircan Karabakan, Furkan Söyler, Mehmet Güneş (Dk.65 Burak Kaplan), Metehan Ünal, Ercan Ökten (Dk.71 Muhammet Emir), Halil İbrahim Atçı, Talha Buluş
GOLLER: Dk.28 ve Dk. 73 Ethem Balcı, Dk.42 Emincan Uysal (Yukatel Kayserispor U19) (DHA)