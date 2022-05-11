Kayserispor - Trabzonspor maçında yüksek gerilim

Kayserispor ve Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma müthiş bir kapışmaya sahne olurken, Kadir Has Stadyumu'nda da 20 binden fazla Sarı-Kırmızılı futbolsever, takımlarını desteklemek için tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Karşılaşma öncesindeki dostane görüntüler, maç içerisinde ise yerini yüksek gerilime bıraktı. Trabzonspor'un yıldızları Dorukhan Toköz ile Berat Özdemir, tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle yerde kaldı. Atılan cisimlerden biri, Marek Hamsik'e de isabet etti.

Uğurcan'ın koruduğu kaleye...

Özellikle Karadeniz ekibinin file bekçisi Uğurcan Çakır'ın koruduğu kaleye de sürekli olarak yabancı maddeler atılması gözlerden kaçmadı. 4. golden sonra da kulübeler karıştı, taraftarlar yine devreye girdi. Sarı-Kırmızılı futbolseverler, 90 dakika boyunca takımlarına tam destek verirken, karşılaşma içerisinde sinirlerine hakim olamadı.



