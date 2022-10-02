Kayserispor-Trabzonspor maçında olay çıktı!

Kayserispor, geçtiğimiz sezon 1-0’ın rövanşında Trabzonspor ’u 4-2’lik skorla taraftarı önünde yenmiş ve Türkiye Kupası’nda adını finale yazdırmıştı. 10 Mayıs’taki o maçta, gerilim tavan yapmıştı. Dünkü 90 dakikada da tansiyon yüksekti. Özellikle ikinci yarıda Bakasetas’ın attığı gol sonrası tribünlerden sahaya yabancı madde yağdı. Maç boyunca Uğurcan Çakır’a ıslıklı şekilde tepki gösteren Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Trabzonspor yedek kulübesine bir hayli tepkiliydi.

Ceza kapıda...

Olaylar nedeniyle maç tam 10 dakika uzadı. Galibiyetin ardından Trabzonsporlu futbolcular, 3 puan sevincini misafir takım tribünündeki taraftarıyla yaşadı. Olaylar nedeniyle Kayserispor’a PFDK tarafından ceza gelmesi bekleniyor.



