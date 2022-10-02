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Kayserispor-Trabzonspor maçında olay çıktı!

Kadir Has Stadı’nda geçtiğimiz sezonki Türkiye Kupası yarı finalinin ardından dünkü maçta da tansiyon yüksekti. Özellikle ikinci yarıda sahaya yabancı madde yağdı, karşılaşma tam 10 dakika uzadı

02 Ekim 2022, Pazar 09:14 Son Güncelleme:
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Kayserispor-Trabzonspor maçında olay çıktı!

Kayserispor, geçtiğimiz sezon 1-0’ın rövanşında Trabzonspor ’u 4-2’lik skorla taraftarı önünde yenmiş ve Türkiye Kupası’nda adını finale yazdırmıştı. 10 Mayıs’taki o maçta, gerilim tavan yapmıştı. Dünkü 90 dakikada da tansiyon yüksekti. Özellikle ikinci yarıda Bakasetas’ın attığı gol sonrası tribünlerden sahaya yabancı madde yağdı. Maç boyunca Uğurcan Çakır’a ıslıklı şekilde tepki gösteren Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Trabzonspor yedek kulübesine bir hayli tepkiliydi. 

Ceza kapıda...

Olaylar nedeniyle maç tam 10 dakika uzadı. Galibiyetin ardından Trabzonsporlu futbolcular, 3 puan sevincini misafir takım tribünündeki taraftarıyla yaşadı. Olaylar nedeniyle Kayserispor’a PFDK tarafından ceza gelmesi bekleniyor. 


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