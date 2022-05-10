Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Trabzonspor 'u sahasında 4-2 mağlup ederek finale yükseldi. 2. yarının başında oyuna giren ve attığı 2 golle maça damga vuran Kayserispor'un yıldız oyuncusu Emrah Başsan, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Hocası Hikmet Karaman'ın maç başında kendisiyle zorlu 90 dakikaya yedek başlaması hakkında konuştuğunu belirten Emrah, ''Her oyuncu ilk 11 oynamak ister ancak takım kazandıktan sonra kimin oynadığı çok önemli değil.'' dedi.

İlk maçtaki 1-0'lık mağlubiyeti hak etmediklerini dile getiren 29 yaşındaki oyuncu, bugün gösterdiği performansın kendisi adına çok keyifli olduğunun altnı çizdi, ''Gösterdiğim performans hem benim hem takımım adına çok keyifliydi. Müthiş bir maç oldu. Maçı ben değiştirdim, başka zaman başkası yapacak. Kupadan direkt Avrupa'ya gidiş yolu açılıyor. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Gerçekten kupayı hak ediyoruz, umarım kazanırız.'' ifadelerini kullandı.







