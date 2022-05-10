Trabzonspor , final yolunda Kayserispor deplasmanında... Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında evinde ağırladığı Sarı-Kırmızılı takımı tek golle deviren Bordo-Mavililer, rövanşta skor avantajıyla mücadele edecek. Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, 37 yıl aradan sonra bu sevinci yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 10. kez müzesine getirerek sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor. Ligde iddiası olmayan, kupada ise Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Hikmet Karaman'lı Kayserispor ise taraftarı önünde şampiyonu devirip, adını finale yazdırmayı hedefliyor. Kadir Has Stadı’nda 30 bine yakın seyirci bekleniyor.

Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Türkiye Kupası yarı final maçı şifresiz mi?)

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor - Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan şifresiz yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Kayserispor - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Campanharo, Kemen, Emrah, Bertolacci, Thiam, Mustafa

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Berat, Hamsik, Visca, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Cornelius

Finale nasıl kalırlar?

Nisan’da Akyazı’da oynanan Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçını Trabzonspor 1-0 kazanmıştı. Cornelius’un son anlardaki golüyle galibiyete uzanan Fırtına, bu akşam sahaya avantajlı çıkacak. Beraberlik bile final bileti için Fırtına’ya yetiyor. Kayserispor’un tek farklı galibiyetlerinde karşılaşma uzatmaya gidecek. Sarı-Kırmızılılar 2 ve daha farklı skorla kazanırsa tur atlayacak.

Siopis ve Denswil kadroda yok

Sakatlıkları bulunan isimlerden Hamsik ve Hüseyin Türkmen, Kayserispor kafilesinde yer aldı. Ancak ağrıları yeniden artan Siopis, sürpriz şekilde kadroya dahil edilmedi. Arka adalesinde kas yaralanması bulunan Denswil de Trabzon’da bırakıldı. Hem Siopis’in hem de Denswil’in yaklaşık 1 haftalık periyotta tamamen iyileşmeleri bekleniyor. Orta sahada Siopis’in yerine formanın 1 numaralı adayı Berat Özdemir. Öte yandan Fode Koita da sakatlığı nedeniyle kadroda yok.

37 yıl sonra hedef çifte zafer

1983-1984 sezonunda hem ligde şampiyon olan hem de Türkiye Kupası’nı kazanan Trabzonspor, 37 yıl aradan sonra aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Süper Lig’de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Fırtına, Kayserispor engelini aşıp adını kupada finale yazdırmayı hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası’nın finali, 26 Mayıs tarihinde İstanbul’da Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Yarı finalin diğer eşleşmesinde Sivasspor ile Alanyaspor yarı finalin ikinci ayağında yarın kozlarını paylaşacak.

Kayserispor için sezonun maçı

Trabzonspor’la bu sezon oynadığı 3 resmi maçı da kaybeden Kayserispor, tam anlamıyla zafere kilitlendi. Sarı-Kırmızılılar, yarı final ilk maçında deplasmanda 1-0 yenildiği şampiyonu Kadir Has Stadı’nda mağlup ederek, final biletini kapmak istiyor. Ligde iddiası bulunmayan ve kümede kalmayı haftalar önce garantileyen Kayserispor, son Gaziantep maçına rotasyonlu bir kadroyla çıkmıştı. Teknik direktör Hikmet Karaman bu akşam elindeki en güçlü 11’i sahaya sürecek. Thiam, Kemen, Bertolacci gibi yıldızların ilk 11’de başlaması beklenirken, Gavranovic ile Mert Çetin sakat. İlhan Parlak’ın durumu ise belirsiz.

2008’de kupayı almışlardı

Güçlü kadrosuna rağmen ligde istikrarsız bir görüntü çizen Kayserispor, bugünkü rövanşı erken final olarak görüyor. Hikmet Karaman ve öğrencileri, 2008’de Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Sarı- Kırmızılılar’a, yeniden bu mutluluğu yaşatmak amacında. Kadir Has Stadı’nda bu akşam 30 bine yakın taraftar olması bekleniyor.

Düdük Halil Umut Meler'de

Kadir Has Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak yarı final rövanşına hakem Halil Umut Meler atandı. Meler’in daha önce yönettiği 22 maçta Trabzonspor 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Kayserispor ise 19 mücadelenin 7’sini kazandı. Beraberlik ve yenilgi sayıları ise 6. Bordo-Mavililer bu sezon Halil Umut Meler’in düdük çaldığı 5 lig karşılaşmasında hiç yenilmedi. 2 kez kazanıp, 3 maçta 1 puanla yetindi.