Süper Lig'in 8. haftası birbirinden önemli maçlara sahne olacak. Lider Adana Demirspor, aynı puandaki takipçisini ağırlayacak, Beşiktaş ile de Fenerbahçe 3 puan için kozlarını paylaşacak. Milli ara öncesi Gaziantep FK'yı 2-0'dan geri dönerek 3-2 mağlup eden Trabzonspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek. Fırtına, bugün kazanırsa rakipleri puan kaybederken zirve yolunda avantaj sağlayacak. Karadeniz ekibini tam 9 senedir taraftarı önünde yenemeyen Kayserispor ise bugün hasreti bitirmek için sahaya çıkacak.

Kayserispor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kayserispor-Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Bilal, Onur, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Cardoso, Emrah, Mensah, Thiam, Gavranovic (İlhan)

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Abdülkadri Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez

İdman yapıp gittiler

Bordo-Mavililer, dün sabah saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde son antrenmanını gerçekleştirdi. Trabzonspor kafilesi, ardından özel bir uçuşla Kayseri’nin yolunu tuttu. Uzun süreli sakatlığı bulunan Visca, Serkan Asan ve Dorukhan’ın yanı sıra ağrıları bulunan Djaniny ile tedavi süreci tamamlanmayan Bruno Peres kadroda yer almadılar.

Marc Bartra kart sınırında

Fırtına’nın stoperi Marc Bartra, bugünkü maçta sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. 3 sarı kartı bulunan İspanyol stoper, cezalı olursa önümüzdeki hafta Akyazı’da oynanacak Kasımpaşa mücadelesini kaçıracak. Abdullah Avcı’nın 17.00’de başlayacak maçta Bartra’nın yanında stoperde Vitor Hugo’yu görevlendirmesi bekleniyor.

Trabzonspor’a özel ödül

Trabzonspor’un geçtiğimiz sezonki ‘mutluluğa kurşun sıkma’ kampanyası, Umut Vakfı tarafından ödüllendirildi. İstanbul’daki törene katılan başkan Ahmet Ağaoğlu, “Bu kutlamalarda silah kullanılma ihtimali, gece uykularımı kaçırıyordu. Bunun önüne geçmek için planlı bir çalışma yaptık ve kent genelinde yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı kutlamalar müthiş geçti. İnsanlar silaha değil, birbirlerine sarıldı. Tüm dünyanın gündemine oturduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kayserispor’da son dakika

Son 4 haftada 3 galibiyet alan Kayserispor, oldukça formda... Çağdaş Atan yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, bu sezon evinde oynadığı 3 lig maçını da kazandı. İç Anadolu ekibinde Ali Karimi ile Attamah dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Kayserispor’da, Gavranovic ve Emrah Başsan gibi hücum hattındaki 2 önemli ismin, bugün 11’de başlamaları bekleniyor.

9 yıllık motivasyon

Transfer yasağı nedeniyle yaz döneminde kadrosuna oyuncu katamayan Kayserispor, buna rağmen sezona çok iyi bir giriş yaptı. 12 puanı bulunan Sarı-Kırmızılılar, bugün saat 17.00’de başlayacak maçta Trabzonspor’u devirip çıkışını sürdürmek amacında. Bu maçın tarihi bir önemi de var. Öyle ki Kayserispor, 9 senedir taraftarı önünde Bordo Mavililer’i yenemiyor. Teknik direktör Çağdaş Atan ve oyuncuları, bu hasreti artık bitirmek istiyor. Takım kaptanı İlhan Parlak, zorlu 90 dakika öncesi iddialı konuştu. Tecrübeli forvet, “Bu sezon evimizde çıktığımız tüm maçları kazandık. Seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Kesinlikle 1 puan bizi mutlu etmez, tamamen galibiyete kilitlendik. Taraftarlarımızdan da 90 dakika boyunca büyük destek bekliyoruz” ifadelerini kullardı. Kayserispor, en son 4 Mayıs 2013’te Prosinecki’nin hocalığında evinde Trabzonspor’u 2- 1’lik skorla mağlup etmişti. Sonrasında Kayseri’de oynanılan 8 maçın 6’sını Trabzonspor kazandı, 2 mücadele beraberlikle sonuçlandı.