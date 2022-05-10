Süper Lig 'deki son 4 maçını kazanamayan, Trabzon'daki ilk maçı da 1-0 kaybeden Kayserispor'da 4 isim sakatlığı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında takımdaki yerini alamayacak. Bernard Mensah hazır değil; Mert Çetin, İlhan Parlak ve Mario Gavranovic sakat. TD Hikmet Karaman, gribal enfeksiyon nedeniyle son lig maçını kaçıran Mustafa Pektemek'e hücum merkezinde şans verebilir. Gaziantep deplasmanına götürülmeyip kupa rövanşı için dinlendirilen Mame Thiam, Miguel Cardoso ve Andrea Bertolacci gibi önemli isimler yeniden ilk 11'deki yerlerini alacak. Orta alanda Trabzonspor 'dan kiralanan Abdulkadir Parmak'la birlikte İbrahim Akdağ ve Gustavo Campanharo'yu izleyebiliriz.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ise Türkiye Kupası'nı da kazanıp sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor. Bordo-mavili ekibin deplasman kafilesinde Fode Koita, Jean Kouassi ve Manolis Siopis ile sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Stefano Denswil ve Anders Trondsen yer almadı. TD Abdullah Avcı'nın sağ bekte Dorukhan Toköz'le, orta alanda "Berat Özdemir, Marek Hamsik & Abdülkadir Ömür" üçlüsüyle maça başlaması bekleniyor. Kanatlarda Edin Vişça ve Anthony Nwakaeme forma giyecek, gole en yakın isim Andreas Cornelius olacak. Eldivenler kaptan Uğurcan Çakır'a emanet...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kayserispor evinde oynadığı son 5 maçı kazanamadı. (1 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 5 resmi maçın 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %26'lık kesim ilk maçı 1-0 kazanıp finale çıkma avantajını elinde bulunduran bordo-mavili ekipten Kayseri'de de galibiyet bekliyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.