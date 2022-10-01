Kayserispor - Trabzonspor maçı iddaa oranları

Kadıköy'de Fenerbahçe 'ye kaybettikten sonra Antalyaspor ve Hatayspor'u gol yemeden devirip puanını 12'ye yükselten Kayserispor, milli araya moralli gitmişti. Milli arada Emrah Başsan iyileşti, Ali Karimi düz koşulara başladı. Son 4 lig maçını kaçıran Başsan kamp kadrosuna alındı... Çağdaş Atan yönetiminde sıkı savunma ve iç saha başarısıyla dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, Kadir Has Stadı'nda bu sezon oynadığı 3 maçın tamamını kazandı ve kalesinde hiç gol görmedi! Son 2 lig maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran Majid Hosseini de hazır duruma geldi. Dimitrios Kolovetsios'un yanında 19 yaşındaki genç stoper Arif Kocaman'ı izlemiştik; son karar maç saati verilecek. Bernard Mensah'ın da ritim bulmasıyla orta alanda da "Mensah, Campanharo & Cardoso" üçlüsünü izlemeye başlamıştık... Kanatlarda Ramazan Civelek ve Mame Thiam, hücum merkezinde Mario Gavranovic forma giyecek.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI!

Süper Lig'de sezonun 2. maçında Hatayspor'u 2-0 yendikten sonra oynadığı 7 resmi maçı tek galibiyetle geçen Trabzonspor , milli ara öncesi Kızılyıldız ve Gaziantep FK maçlarını kazanıp hem Avrupa'da hem de ligde kendine gelmişti. Kayseri kafilesinde uzun süredir sakat olan Dorukhan Toköz'ün dışında, Djaniny ve Everton'dan kiralanan Jean-Philippe Gbamin da yer almadı. Kulüpten resmi açıklama yapılmadı ancak yerel medyada sakat oldukları yazıldı. Yerel medya, milli ara sırasında Abdullah Avcı'nın savunma güvenliğini yukarı çekecek adımlar atacağını da yazmıştı... "FC Kopenhag (rövanş), Galatasaray & Ümraniyespor" maçlarını gol yemeden geçen bordo-mavili ekip, son 4 resmi maçta kalesinde 9 gol gördü; Gaziantep FK maçını 90+8'de kazanabildi. Avcı'nın stoperde "Marc Bartra & Vitor Hugo" ile maça başlaması, orta alanda "Siopis, Hamsik & Bakasetas" üçlüsünü tercih etmesi bekleniyor. Eğer hücum merkezinde Maxi Gomez tercih edilirse kanatta Abdülkadir Ömür izleyeceğiz; Umut Bozok tercih edilirse Trezeguet'nin tersinde Bakasetas, orta alanda Enes Bardhi forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Çağdaş Atan ile Abdullah Avcı daha önce 1 kez birbirlerine rakip oldu; Atan'ın yönetimindeki Alanyaspor, Trabzonspor'u Akyazı'da 3-1 yenmişti. (8 Mart 2021)

- Abdullah Avcı, Kayserispor'a rakip olduğu son 13 lig maçını kaybetmezken; Çağdaş Atan'ın Alanyaspor başındayken Trabzonspor'u konuk ettiği ve 1-1 biten maçta Siopis ile Bakasetas, Akdeniz ekibinde forma giyiyordu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %53'lük kesim zorlu maçta bordo-mavili ekibi 3 puana yakın görmüş... %13'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.