Süper Lig 'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor son haftaların formda takımı Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. İki haftadır rakipleriyle berabere kalan Trabzonspor deplasmanda kazanarak liderlik yarışından uzaklaşmak istemiyor. Kayserispor ise sahasında karşılaşacağı Trabzonspor'u yenmenin hesaplarını yapıyor.

Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman hangi kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olacak. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kayserispor - Trabzonspor muhtemel 11'ler

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah (Fernandes), Cardoso, Thiam

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Denswil (Ahmetcan), İsmail, Berat, Hamsik, Gervinho (Djaniny), Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

Son 2 haftada aldığı beraberliklerle zirve yarışında kan kaybeden Trabzonspor, kazanarak yeni bir seri yakalamak istiyor.

Geride kalan 7 haftada mağlubiyeti bulunmayan bordo-mavililer, topladığı 15 puan ve averajla ligde 2. sırada yer alıyor. Dış saha performansı ile dikkat çeken Trabzonspor, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Yukatel Kayserispor ise 7 maçta aldığı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 11 puan topladı. İç sahada yenilmeyen sarı kırmızılılar güçlü rakibi karşısında kazanarak üst sıralarda kendine yer edinmek istiyor.

Fırtına'da 2 cezalı, 3 sakat

Bordo-mavililerde cezalı Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.

Ayrıca Dorukhan Toköz, Abdülkadir Parmak ve Koita'nın sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Ev sahibi Yukatel Kayserispor'da ise sakatlığı bulunan Ali Karimi'nin forma giymesi beklenmiyor.

Trabzonspor ile Kayserispor 49. randevuda

Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, Kayseri'de yapacakları maçla ligde 49. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 48 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 89 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.