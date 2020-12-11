Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak zirve umutlarını sürdürmek istiyor. Süper Lig’de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşan ve yükselişe geçen bordo-mavililer, deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmek istiyor. Samet Aybaba yönetiminde son 3 maçında berabere kalan Kayserispor ise galibiyet arayacak.

Kayserispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trabzonspor ile Kayserispor 12 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Hakem Burak Şeker'in yöneteceği müsabakada Volkan Ahmet Narinç ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Pereira dönüyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kayserispor karşısında sahaya süreceği ilk 11'i şekillendirdi. Son oynanan Sivasspor maçında forma giyen Serkan Asan'ın yerine cezası biten Pereira'nın yarınki karşılaşmada yerini alması bekleniyor. Nwakaeme'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu oyuncunun yarınki karşılaşmada forma giyememesi halinde Avcı'nın Bilal Başacıkoğlu veya Diabete ikilisinde birine formayı vermesi bekleniyor

Trabzonspor, Kayseri'de 6 sezondur yenilmiyor

Karadeniz ekibi rakibi Kayserispor ile Kayseri'de oynadığı son 6 maçta yenilgi görmedi. 2013-14 sezonunda beri deplasmanda rakibine yenilmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Kayseri'de de Trabzonspor üstün

İki takım arasında Kayseri’de oynanan 23 maçta Trabzonspor’un üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer 11 galibiyet alırken ev sahibinin ise 6 galibiyeti bulunuyor. 6 maçta ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Bordo-mavililer attığı 29 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü.

Abdullah Avcı ve Samet Aybaba 12. kez karşılaşacaklar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kariyerlerinde farklı takımların başında Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecekler. Söz konusu maçlarda Avcı 6 galibiyet elde ederken 4 maçta ise üstün gelen taraf olmadı. Aybaba, 11 maçın sadece 1'ini kazanabildi.

Kayserispor ile Trabzonspor 47.randevuda

Hes Kablo Kayserispor ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 47.kez 3 puan mücadelesi verecek. bugüne kadar oynanan 46 maçta Kayserispor 7 kez, Trabzonspor ise 29 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. İki takım arasında oynanan 46 maçta 135 gol atıldı. Hes Kablo Kayserispor 47 gol attı. Trabzonspor ise 88 gol attı. Hes Kablo Kayserispor ile Trabzonspor, Kayseri'de 23 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 6 kez kazanırken Trabzonspor ise 11 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti. Kayseri'deki 23 maçta 51 gol atıldı. Hes Kablo Kayserispor 22 kez, Trabzonspor ise 29 kez gol sevinci yaşadı.

Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan maçlar arasında en dikkat çekici olan 1997/1998 sezonunda Kayseri'de oynanan ve 11 golün atıldığı maçtı. Bu müsabakayı konuk ekip 5-6'lık sonuçla kazanmıştı. O sezon Kayserispor, Süper Lig'e veda etmişti. İki takım arasında 2019/2020 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakada 8 gol atılmış ev sahibi ekip 6-2 kazanan taraf olmuştu. 1994/1995 sezonunda Trabzon'da oynanan maçta da 7 gol atılmıştı ve Bordo Mavililer 5-2 kazanmıştı.