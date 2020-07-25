Kayserispor - Trabzonspor (CANLI)

Trabzonspor, Süper Lig’in son haftasında ligde kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor’a konuk oluyor. Trabzonspor sezonu ikinci sırada tamamlamak için kazanmak zorunda. Kayserispor ise ligde kalmak için kazanmak ve rakiplerinin de kaybetmesi gerekecek. İki takıma da galibiyet gereken final gibi bir maç Kayseri'de.

Bir başka iddia ise haftaya 23 golle giren Alexander Sörloth'un gol krallığı yarışı. Norveçli yıldız Alexander Sörloth, 22 gollü Papiss Cisse’nin önünde sezonu gol kralı olarak tamamlaması halinde bordo-mavili takımda bu mutluluğu yaşayan 5. oyuncu olacak. Sörloth, ilk sıradaki yerini koruması halinde Necmi Perekli, Fatih Tekke, Gürcü oyuncu Şota Arveladze ve Burak Yılmaz’dan sonra bordo-mavili takım forması altında gol krallığı başarısı gösteren bir diğer futbolcu olarak tarihe geçecek

Kayserispor - Trabzonspor ilk 11'ler:

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

MAÇ BAŞLADI

2.dakikada Kayserispor köşe vuruşu kazandı. Pedro Henrique vurdu top savunmadan sekip dışarı gitti

4.dakikada Trabzonspor etkili geldi. Abdülkadir Ömür sert vurdu top kaleci Lung'ta kaldı

SARI KART 7.dakikada Abdulkadir Parmak orta alanda rakibine yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

10.dakikada Sapunaru ceza sahası dışından sert vurdu şutu üstten auta gitti

13.dakikada Trabzonspor etkili geldi. Abdülkadir Ömür sağ kanattan serbest vuruş kullandı, ortasına uygun durumda Ekuban vurdu top üstten auta gitti

DİREKTEN DÖNDÜ! 17.dakikada sağ kanattan Joao Pereira ortaladı kale sahasında Campi zor pozisyondan kafayı vurdu top direkten döndü

20.dakikada sağ kanattan gelen ortaya uygun durumda Kravets kafayı vurdu ama top yandan auta gitti

25.dakikada sağ kanattan serbest vuruşu Sosa kullandı ortası doğrudan dışarı gitti

30.dakikada Abdülkadir Ömür ceza sahası dışından sağ ayağıyla vurdu şutu auta gitti

34.dakikada seken topa Djedje sert vurdu top üstten auta gitti

SON ANDA ÇİZGİDEN ÇIKARDI! 38.dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortaya Pedro Henrique kafayı vurdu kaleci Uğurcan topu çeldi seken topa Pedro Henrique bir kez daha sert vurdu bu kez kaleci Uğurcan çizgiden çıkardı. Kayserisporlu oyuncular topun içeriden çıktığı yönünde itiraz ettiler ancak VAR incelemesi sonucu topun tamamının çizgiyi geçmediğine karar verildi

43.dakikada Hasan Hüseyin Acar ceza sahasına girmeden vurdu yerden şutu kalecide kaldı

45.dakikada Sosa ceza sahasına içinden seken topa vurdu, şutu kaleci Lung'ta kaldı

İlk yarı golsüz sona erdi