Süper Lig 'in 20. haftasında konuk ettiği Altay'ı 1-0 mağlup eden Kayserispor, 11. sıraya yerleşti. Kayseri ekibinde teknik direktör Hikmet Karaman, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

''Ligin ikinci yarısında ilk maçımızı kazanmak çok önemli. Bu galibiyetleri takım olarak alışkanlık haline getirmeliyiz. Biz çift santrfor oynuyoruz. Bu şekilde oynamak kolay değil. Oyuncularımız da bunun hakkını veriyor. Oyunun son bölümlerinde 2'yi bulabilecek pozisyonlar yakaladık. Hakemi tebrik etmek lazım. Tereyağından kıl çeker gibi maç yönettiler. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız takımı çok iyi destekledi. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bilindik 3 oyuncu aldık. 1-2 eksiğimiz var. Oraya da bilindik oyuncuları aldığımızda tamam. İyi bir takım olacağımıza inanıyorum. 27 puan yeterli değil. Daha fazla puanlar almamız lazım''







