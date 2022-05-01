Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Ucuz goller yemeyeceksin!

Süper Lig 'in 35. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş karşısında 3-2 kaybetti. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Hikmet Karaman mağlubiyeti değerlendirdi.

Sert bir özeleştiri yapan tecrübeli hoca, "Çok ucuz goller yedik. Hem bireysel hem ucuz. Böyle büyük maçlarda bu tip ucuz goller yemeyeceksin. İlk yarı Ramazan'ın sakatlanıp çıkması bizim adımıza şanssızlık. Ardından Mert çıktı. Hosseini de çıkmak istedi. İki önemli oyuncunun çıkması bizim adımıza şanssızlık. İlk yarıyı 1-0 önde tamamladık. İlk golde kendimiz yaptırdık. Penaltı yaptırdık. Böyle ucuz goller yemeyeceksin. İki tane golü kendimiz yedik" dedi.

3-1'den geri gelmenin kolay olmadığını vurgulayan başarılı çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı bölümde 3-3'ü bulabilirdik. Bizim için kupa maçı öncesi önemliydi. Burada bireysel hatalarımızı gördük. Deplasmana gideceğiz. Kupa maçını oynayacağız. Bu taraftara kupada final oynatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.