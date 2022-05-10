Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Trabzonspor 'la kozlarını paylaşacak olan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman zorlu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli hocanın öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Birbirini çok iyi tanıyan iki takım. Hücum ve defans anlamında opsiyonları biliyor iki takım da. İki takımda da eksikler var. Kayserispor olarak sezonun finalini oynuyoruz. Finale adımızı yazdırmak istiyoruz. Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ı deplasmanda eleyerek buraya geldik, Trabzonspor'u da elemek istiyoruz. Ciddiyiz, kararlıyız, heyecanlıyız en önemlisi açız. Bunu da sahada planlı bir şekilde yerine getirmek zorundayız. Finale adımızı yazdıracağız başka bir düşüncemiz yok. Ne kadar iddialı olduğumuzu, bundan önce elediğimiz takımlarda gösterdik."







