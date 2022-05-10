Kayserispor, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'u ilk maçta 1-0 kaybetmesine rağmen rövanşta yine 1-0'dan geri dönerek 4-2 devirdi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Daha önceki turlarda Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ı da eleyerek çok büyük bir işe imza atan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman müthiş zaferin ardından açıklamalarda bulundu.

'Büyük iş başardık'

Oynayan oynamayan tüm futbolcularını kutlayarak sözlerine başlayan tecrübeli hoca, "Adeta 2-0 geriden gelip tur atladık. İlk maç 1-0, bu maça da adeta 1-0 geriden başladık. Oyuncularım büyük iş başardı. Berna (Gözbaşı) hanıma ayrı parantez açmak istiyorum. İlk 2 senesinde kümede kalma mücadelesi verdiler, bugün itibarıyla düşme potasına girmeden kupada final oynamak farklı bir şey..." dedi.









Devrede soyunma odasında yaptığı konuşmayı anlattı

Devreye 1-0 geride girdikleri zaman soyunma odasında öğrencileriyle yaptığı konuşmaya da değinen Karaman, "'Çocuklar müthiş oynadınız 2-1, 3-1 önde girmemiz gerekirdi, 1-0 geride girdik. Bundan önce hep önde girip kaybettik bu kez tersini yapabiliriz. Madrid'in, PSG, City maçlarını örnek gösterdim. Türkiye'de ilk defa bir Anadolu takımı Fenerbahçe'yi deplasmanda ikinci yarı 10 kişi, Beşiktaş'ı 10 kişiyle deplasmanda yendik, o ara ligde Galatasaray , Trabzonspor maçlarını oynuyorsun ve ligde zor maçlara çıkıyorsun. Mağlubiyet serisinde yapılan eleştileri hak etmedik. İlk maçta Trabzon'a yenildiğimizde de 88'de yedik golü. Eleştirileri hak etmedik. Maçlarımızda müthiş tempo, oyun ve goller sergiledik. Futbolun başarısı kaybedilenlerle ölçülmez. Kimlere karşı kaybetmişiz? Önemli takımlara karşı kaybettik. Şu anda finale geldik, yılladır bu özlemi çeken bir şehir, taraftar. İnanılmaz 12. adam performansı, mağlup olmamıza rağmen protesto etmediler. Onlara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Hiçbiri finale kadar büyüklerle oynamadı'

Maç öncesinden de bahseden başarılı çalıştırıcı, "Emrah'la, Ramazan'ı içeri çektim. İkisi de farklı oyuncu. İkinizden biri bu maçın yıldızı olacak dedim. Takım olarak bütünlük sergiledik, düşündüklerimiz de gerçekleştirdi. Oyuncular müthiş iş yaptı, oyunculara, başkana, yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Umarım finalde de iyi bir performansla kupayı alırız. Hiçbiri bu finale kadar bu büyük takımlarla karşılaşmadı. Mesela sadece kazanmak değil. 1-0'dan geri geldiğinde verdiği reaksiyon... Bizim takım hem Trabzon'u oynatmadı, hem atak yaptı... Hak ederek final oynayacağız, umarım gülen taraf biz olacağız" açıklamalarında bulundu.