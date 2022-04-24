Spor Toto Süper Lig ’in 34. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, her iki takımı iyi ve mücadeleci oyundan dolayı tebrik etti. İki takımın hem ilk 11 hem de oyun içinde karşı hamleleriyle güzel bir maç ortaya koyduğunun altını çizen Karaman, "Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Galibiyeti kaçıran tarafından da biz olduğumuz kanaatindeyim. Çok iyi pozisyonlarımız vardı. Antalyaspor ligin son dönemdeki en formda takımı. Biz de öyleydik aslında. Kaybettiğimiz maçlarda en az 3 maça 9 ya da 7 puanla ayrılmamız gerekiyordu. Kupa maçını oynayarak buraya geldik. Kolay değil. Buradan iyi şeyleri çıkartıp hafta içi antrenmanları yapıp Beşiktaş maçına yansıtmak zorundayız. Oyuncularımız tekrar o hırsı birlikteliği gösterdiler" şeklinde konuştu.

Karaman, yeniden hakemlik görevine başlayan Cüneyt Çakır’a daha ‘hoş geldin’ dedi.

İHA