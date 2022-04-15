Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1- berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Maç iyi başladı. Genel 90 dakikayı seyrettiğimizde hatalı gol yedik ama bunu çıkarmasını bildik. Rakibimizin durumu ortada. Böyle durumlarda kolay konuşulmaz. Allah kolaylık versin. Bütün odaklanmamız kupa. Şehre bu heyecanı yaşatmak ve finale kalmak istiyoruz. 5-6 haftadır kafamız hep orada. Taraftarın beklentisi büyük. Bu beklentiye kupa ile cevap vermek istiyoruz" diye konuştu.

DHA











