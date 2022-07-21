Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Dün hazırlık maçında Alanyaspor ile karşılaşan Kayseri temsilcisi mücadeleyi 2-1 kazandı. Çalışmaları değerlendiren Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “İki iyi takımın iyi maçı oldu. Sanki lig maçı gibi oldu. Çok keyif aldık. Tabii kazanmak bizim için önemli, güzel motivasyon. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok sağlıklı bir çalışma ortamı var, burada rahatız, çok iyi çalışıyoruz. Yoruluyoruz ama karşılığını yavaş yavaş sahada almak istiyoruz ve alıyoruz gibi gözüküyor. Zor fikstür var. Zor sezon bizi bekliyor. Kayseri halkından bizi desteklemelerini istiyoruz. Fedakarlık, mücadele, savaş sezonunda Kayserispor için bunu insanların taraftarların hiçbir zaman unutmaması gerekiyor. Çünkü bazı mevkilerdeki 1-2 sakatlık bizi çok zor durumlara düşürebilir. O yüzden iyi çalışıyoruz, iyi yoldayız. İnşallah iyi başlayıp iyi götürmek istiyoruz” diye konuştu.

“EN ÇOK GELİŞME KAT ETTİĞİMİZ ŞEY ÖNDE PRES”

Genç çalıştırıcı Çağdaş Atan konuşmasının devamında, “Bizi en çok mutlu eden ve en çok gelişme kat ettiğimiz şey önde pres. Müthiş pres yapıyoruz. Topa sahip olmaya başladık. Onu biraz daha oturtacağız. Oyuncular oyuna ve bize inandılar. Kendilerini bize teslim ettiler. Şu an her şey bizim için olumlu gözüküyor ama tabii bu iki tane daha hazırlık maçı oynayacağız. Sonra çok ciddi bir maçla lige başlayacağız. Bu hazırlık maçlarını da kazanmak motivasyon için önemli ama size hiçbir şey kazandırmıyor. Oyun bizim için önemli” ifadelerini kullandı. (DHA)