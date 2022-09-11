Spor Toto Süper Lig 'in 6'ncı haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugün oyuncularımla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. İyi çalıştık. İçeride iyi oynuyoruz" dedi.

Karşılaşma sonrası konuşan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bir planı olan, sahada iyi duran, iyi bir teknik ekibe karşı oynadık. İlk yarının 15 dakikalık bir süre haricinde bizim kontrolümüzdeydi. İkinci yarıya agresif başladık. Golü bulduktan sonra Antalyaspor'un hamlesi oldu. Bizde buna hamle olarak 5-3-2'ye döndük. İyi pozisyonlar yakaladık. Bugün oyuncularımla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. İyi çalıştık. İçeride iyi oynuyoruz. Dışarıda zorlu takımlara karşı oynuyoruz. Seyircimize teşekkür ediyorum. İyi bir sinerji yakaladık. Galibiyeti seyircimize armağan ediyoruz" diye konuştu.



