Sarı Kırmızılı takımın Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Her teknik direktörün hayalidir, sabırlı bir camiada çalışmak. Ligde ilk hedefimiz güvenli şekilde sezonu tamamlamak. Kolay değil taraftarımızı da anlıyoruz. Ligde 18 takım transfer yaptı. 1 takım yapmadı. O da Kayserispor. Bu gerçeği bilerek yaşamamız lazım. Önce güvenli bir pozisyon alıp sonra kendimizi rekabete hazır hale getirmek istiyoruz. Ama öncelikle bu sezonu tamamlamalıyız. Çünkü bu sezonu tamamladıktan sonra Kayserispor'un önü çok açık olacak. Ortaya konan projeler var. Basının desteği, yönetimin özverisi ile bu kulüp kendi kendimi idame ettiren bir kulüp olacaktır. O yüzden sabır lazım. Tabi ki sabır isterken devamlı kaybeden bir Kayserispor'dan bahsetmiyorum. Oyunun oturtulması anlamında söylüyorum. Maç kazanacağız ve kaybedeceğiz. Bunlar olacak ama ben güçlü oyun, savaş bir takım vaat ediyorum" dedi.

Atan, kendilerinin de kötü gidişatta pes etmeyeceklerini ifade ederek, ilerleyen haftalarda kötü sonuçlar alınması halinde bahanelere sığınmayacaklarını dile getirdi. Çağdaş Atan, "Camiamızdan sabır isterken, biz de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz de isteriz ilk 8'de ilk 6'da olmayı. Ama öncelikle sezonu güvenli bir şekilde tamamlamak. Sonrasında oyunun gücü bizi nereye götürürse biz de onun peşinden gideriz. Alınacak sonuçları hep beraber kabul edip, bir sonraki maça konsantre olmalıyız. Bu çerçevede bir sızlanma, bir bahanenin ardına saklandığımızı görmeyecek. Oyuncularım da bu fikirde" ifadelerini kullandı.

Ligin ilk 10 haftalık diliminde şampiyonluk yaşamış 5 takımla karşılaşacaklarını ifade eden Çağdaş Atan, zorlu fikstürden avantajlı bir şekilde çıkmayı planladıklarını söyledi. Lige Beşiktaş maçı ile start vereceklerini de hatırlatan Çağdaş Atan, "İstanbul'da lige 'bismillah' diyeceğiz. Hedefimiz, puan veya puanlar ile ayrılmak. Tüm hazırlıklarımızı da bu yönde yaptık" diye konuştu.

İHA