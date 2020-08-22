Hes Kablo Kayserispor’un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş, AA muhabirine, zorlu bir sezonu geride bırakan takıma geldiğini ancak kendisinin hep kurumsal, projeleri olan bir kulüple çalışmak istediğini belirtti. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ile yaptıkları ilk görüşmede başkanın kendisine kulübün hedeflerinden ve projelerinden bahsettiğini aktaran Bektaş, "Ben de ikna oldum ve 3 yıllık sözleşme imzaladım. Bu 3 yıl içerisinde yönetimle hem sağlıklı bir yapılanma hem de iskelet kadroda ileriye dönük revizyona gidiyoruz." dedi.

"Altyapı ile ilgili projelerimiz var"

Kayserispor’un altyapı konusunda daha donanımlı olması gerektiğini düşündüğünü dile getiren Bekaş, bu konuyla ilgili de yönetimle görüştüklerini ve alt yapıyla ilgili projelerinin bulunduğu anlattı.

Bektaş, Berna Gözbaşı’nın alt yapı konusuna çok önem verdiğini belirterek, "Bir pilot takım alma durumu da söz konusu. Şimdi bu hedefler konusunda çalışmaya başladık. En iyi noktaya gelmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu sezonki ilk hedefimiz ligi ilk 10’da bitirmek"

Kayserispor’un hedeflerinden de bahseden Bektaş, şöyle konuştu:

"Kurumsal, ligde kalıcı olma potansiyeli yüksek ve hedefe oynayabilecek bir takıma geldim. Bu sezon ilk hedefimiz ligi ilk 10’da bitirmek. Buna göre hazırlanıyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Sportif direktörümüz Bülent Bölükbaşı çok yoğun bir mesai harcıyor. Biz de en iyi tercihi yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ben buraya düşmeye gelmedim. Ligde kalıcı olan ve damga vuran bir Kayserispor için geldim. Kayserispor da düşecek bir camia değil. Bazen çok transfer yapan, büyük bütçeler ayıran takımlar bile alt sıralarda kalabiliyor ancak biz bu durumdan uzak kalmak istiyoruz."

Bektaş, Kayserispor’dan giden oyuncular olduğunu ve bu futbolcuların yerinin dolacağının altını çizerek, Bernard Mensah ve Artem Kravets’in gidişin yönetimin kararı olduğunu söyledi.

"5 ya da 6 mevki için oyuncu almak istiyoruz"

Transfer konusuna da değinen Bektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transfer konusunda temaslarımız sürüyor. Görüştüğümüz oyuncular var. En kısa sürede düşündüğümüz oyuncuları kampa dahil etmek istiyoruz. En kısıtlı harcama limiti bizde. Giden oyuncularla birlikte bu biraz daha yükselecek ve bütçemiz biraz daha rahatlayacak. 5 ya da 6 mevki için oyuncu almak istiyoruz. Bütçemizi doğru kullanıp, doğru transferlerle minimum rakamla bunu yapmak için çalışıyoruz."

Bektaş, maçların seyircisiz oynanmasının futbolun doğasına aykırı olduğunu ancak hiçbir şeyin insan sağlığından önemli olmadığı sözlerine ekledi.