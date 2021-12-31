Kayserispor tatile çıktı

Süper Lig 'in ilk yarısını 24 puanla 13. sırada tamamlayan Kayserispor’da teknik heyet ve futbolculara izin verildi. Ligin ilk yarısının son maçında Sivasspor 'u mağlup eden, Ziraat Türkiye Kupası 5. kademe maçında da 68 Aksasay Belediyespor maçını kazanarak moral depolayan sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısı öncesinde 4 gün izine ayrıldı. Ligin ikinci yarısının ilk maçında sahasında oynayacağı İzmir ekibi Altay maçı hazırlıklarına izin ardından 3 Ocak’ta yeniden başlayacak.

Kayserispor ile Altay maçı 9 Ocak Pazar günü Kayseri’de oynanacak.

İHA