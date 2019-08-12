Kayserispor taraftarından yönetime tepki

İstikbal Mobilya Kayserispor'un ekonomik sıkıntı içerisinde olması sarı kırmızılı taraftarları da üzdü. Kapalı Kale Taraftarlar Derneği yazılı bir açıklama yaparak verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Kapalı Kale Taraftarlar Derneği sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Perşembe gününe kadar ödenmesi gereken futbolcu lisansı problemini sosyal medyadan öğrenmiş bulunuyoruz. Gelinen bu süreçte futbolcu lisanlarının çıkartılmaması sonun başlangıcı demektir, kongre sürecinde kim ne söz verdi ise yerine getirmesi tek arzumuzdur. Kulübümüzün de bu süreçte kim ne verdi, ne vermedi açıklaması gerekmektedir. Aksi bir durumda Kayserispor'muzun yok oluşu kaçınılmaz bir hâl alacaktır. Bizler taraftar olarak bu tür problemlerden kurtulup artık takımımıza odaklanmak istiyoruz. Yapılan forma kampanyası şehir de iyi bir hava olusturmus taraftar üstüne düşeni yapmaktadır. Söz sırası Kayserispor'un sorunlarını bilen bu yönde bu sorunları çözecek olan şehrin büyüklerindedir" denildi.

İHA