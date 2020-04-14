Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da oyuncular, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarda taraftarlarla bir araya geliyor. Kulübün reklam ve pazarlamadan sorumlu yöneticisi Hasan Köse’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen canlı yayınlara binlerce taraftar katılıyor.

Taraftarlar, günlerdir hasret kaldıkları oyuncuları görme imkanı bulmanın yanında, merak ettiklerini sorma fırsatı da yakalıyor. Oyuncular da hem taraftarlardan gelen soruları yanıtlıyor hem de evde devam ettikleri antrenmanlar hakkında bilgi veriyor.

AA