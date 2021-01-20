Hes Kablo Kayserispor, Medipol Başakşehir mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 20.hafta maçını oynadı. Sahadan 2-0 galip ayrılan Sarı-Kırmızılılar ligde bu sezon 5. galibiyetini elde etti. Kayseri ekibi geride kalan karşılaşmalarda 4 beraberlik, 10 yenilgi aldı. Sarı-Kırmızılılar, ligin birinci haftasında Kasımpaşa’yı 1-0, ligin dördüncü haftasında Ankaragücü’nü 1-0, ligin on yedinci haftasında Denizlispor’u 1-0, on sekizinci haftada Yeni Malatayspor’u 1-0 ve 20.hafta ise Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etti. Kayserispor bu zamana kadar oynadığı 19 mücadelede 14 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

İHA