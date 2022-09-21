Kayserispor, son 5 sezonun en başarılı dönemine imza attı

Çağdaş Atan'lı Sarı-Kırmızılılar, transfer yasağı nedeniyle takviye yapamamasına rağmen ilk 7 haftada 12 puan toplayarak, son 5 sezonun en başarılı dönemine imza attı. 2017-18 sezonunun ilk 7 haftasında ise 14 puan elde etmişti

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor, son 5 sezonun en başarılı dönemini yaşıyor. Ligin ilk haftasında Beşiktaş 'a 1-0 mağlup olan, ardından İstanbulspor'u evinde yenenÇağdaş Atan yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, konuk ettiği Giresunspor, Antalyaspor mücadelelerinde de hata yapmadı. Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanlarında istediğini alamayan Kayserispor,Hatayspor ile oynanan son lig mücadelesinde tam 4 gol atarak, rakibini devirdi. 2022-2023 sezonun ilk 7 haftasında topladığı 12 puanla geride kalan 5 sezonun en başarılı dönemine imza attı.

4 galibiyet 3 yenilgi!

2017-2018 sezonunun ilk 7 haftasında 14 puan toplayan Kayserispor, sonrasındaki sezonlar da pek de başarılı olamamıştı. Bu sezon 7 haftada 4 galibiyet 3 yenilgi alıp 12 puan toplayan Kayserispor, geçen sezon topladığı 11 puanın da önüne geçmiş oldu.