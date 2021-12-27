Kayserispor - Sivasspor maçının öne çıkan rakamları

Son 3 maçını kazanamayan Kayseri temsilcisi ise evinde galip gelerek kötü gidişe "dur" demek istiyor. Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kayserispor, 21 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kayserispor son 4 grubunda yer alıyor. Yine bu grupta yer alan Yeni Malatyaspor ile geçen hafta 2-2 berabere kaldılar. Çok geniş kadroları bulunmayan ev sahibi takımda yorgunluklar çok kolay gözlemleniyor. İlk yarının son maçında kaybetmemek için sahaya çıkacaklar.

Sivasspor son hafta kazanmak için birçok gol pozisyonu bulsa da Rizespor ile berabere kaldı. Sivasspor son 5 lig maçında 4 galibiyet aldı. Zayıf ve yorgun rakibi karşısında galibiyete yakın taraf.

Oran Analizi

Kayserispor için beraberliğe 2.85 oran verildiği toplam 5 maçın hiçbiri berabere bitmedi.

Kayserispor için ÇİFT oranı 1.66 olduğunda toplam 3 maçın hepsi ÇİFT, 3.5 üst oranı 3.4 olduğunda toplam 4 maçın hepsi 3.5 alt bitti.



