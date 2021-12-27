3 maçtır kazanamayan ve 21 puanla 15. sırada yer alan Kayserispor, son 5 maçından 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Sivasspor 'u Süper Lig 'in 19. haftasında konuk edecek. Ateş hattına gerileyen Kayseri ekibi, evinde kazanıp kötü gidişatı durdurmayı hedefliyor. Yiğidolar ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. Sarı Kırmızılı ekipte İlhan Palak, Kolovetsios ve Mensah'ın sakatlıkları sürüyor. Kırmızı Beyazlı takımda ise Felix, Hakan Arslan, Sefa Yılmaz, Ulvestad ile Appindangoye sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak isimler.

Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor-Sivasspor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kayserispor - Sivasspor muhtemel 11'ler:

Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Hosseini, Carole, Attamah, Campanharo, İbrahim, Emrah, Thiam, Gavranovic

Sivasspor: Ali, Ahmet, Goutas, Camara, Ziya, Azubuike, Cofie, Fajr, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare