Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Sivasspor üç puan mücadelesi verecek. Bülent Uygun ile çıkış arayan ev sahibi takım lider Sivasspor'u mağlup etmek istiyor. Bu sezon Rıza Çalımbay yönetiminde muhteşem bir sezon geçiren Sivasspor rakibini yenerek liderliğini sürdürmek isteyecek.

Kayserispor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 14:00'te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak mücadelede beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... İki takım arasındaki mücadeleyi İzmir bölgesi hakemlerinden Halis Özkahya düdük çalacak.

Kayserispor - Sivasspor muhtemel 11'ler...

Kayserispor: Lung - Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Şamil Cinaz, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Umut Bulut, Henrique, Adebayor

Sivasspor: Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Emre, Hakan, Fatih, Fernando, Mert Hakan, Yatabare

Sivasspor’da 4 futbolcu kart sınırında

Sivasspor’un Kayserispor ile oynayacağı maçta 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar’da 3’er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Hakan Arslan, Emre Kılınç ve Mustapha Yatabare, Kayseri karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında görev yapamayacaklar.

Çalımbay’ın şansı tutmuyor

Teknik direktörlük kariyerinde Bülent Uygun ile rakip olduğu 6 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bu 2 galibiyeti de son 2 karşılaşmada aldı. Çalımbay diğer maçlardan ise 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım arasında 25. randevu

Geride kalan 24 karşılaşmanın 6'sından Sivasspor, 8'inden Kayserispor galip ayrılırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 2 ekip arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 68 kez gol sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip, rakip fileleri 28 kez havalandırırken kalesinde ise 40 gol gördü.

İki ekip arasındaki maçlarda en farklı skora, Sivasspor'u 2005-2006 sezonunda deplasmanda 5-0 yenen Kayserispor imza attı. Kayseri ekibinin galip geldiği maçlarda farklı skorlar dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Yiğidoları 2010-2011'de 4-1 ve geçen sezon 6-2 mağlup etti.







