Kayserispor-Sivasspor maçı (CANLI)
Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Kayserispor, Sivasspor'u ağırlıyor. Üst üste 4 yenilgiden sonra ayağa kalkmak isteyen Kayserispor’la ateş hattından uzaklaşmak isteyen Yiğidolar’ın kapışmasında Arda Kardeşler düdük çalıyor. Kayserispor-Sivasspor maçının 11'leri, detayları ve canlı anlatımı fanatik.com.tr'de... Mücadelenin ilk yarısı oynanıyor.
Süper Lig ’de haftanın açılışında Kayserispor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Daha önce 17.00’de başlayacağı açıklanan mücadele 19.00’a alındı. Üst üste 4 yenilgiden sonra ayağa kalkmak isteyen Kayserispor’la ateş hattından uzaklaşmak isteyen Yiğidolar’ın kapışmasında Arda Kardeşler düdük çalıyor. 4 maçtır kaybeden Kayserispor, 23 puanla 9. basamakta. Son 7 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Yiğidolar ise 15 puanla 17. basamakta.
CANLI ANLATIM
1' Arda Kardeşler ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.
Kayserispor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor-Sivasspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Kayserispor-Sivasspor 11'ler:
Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan
Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Ziya, Keita, Charisis, Ulvestad, NJie, Gradel, Ahmed Musa