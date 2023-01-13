Kayserispor-Sivasspor maçı (CANLI)

Süper Lig ’de haftanın açılışında Kayserispor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Daha önce 17.00’de başlayacağı açıklanan mücadele 19.00’a alındı. Üst üste 4 yenilgiden sonra ayağa kalkmak isteyen Kayserispor’la ateş hattından uzaklaşmak isteyen Yiğidolar’ın kapışmasında Arda Kardeşler düdük çalıyor. 4 maçtır kaybeden Kayserispor, 23 puanla 9. basamakta. Son 7 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Yiğidolar ise 15 puanla 17. basamakta.

CANLI ANLATIM

1' Arda Kardeşler ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

Kayserispor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor-Sivasspor maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Kayserispor-Sivasspor 11'ler:

Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Ziya, Keita, Charisis, Ulvestad, NJie, Gradel, Ahmed Musa