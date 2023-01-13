Kayserispor-Sivasspor maç sonucu: 4-1

Süper Lig ’de haftanın açılışında Kayserispor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Daha önce 17.00’de başlayacağı açıklanan mücadele 19.00’a alınmıştı. Üst üste 4 yenilgiden sonra ayağa kalkmak isteyen Kayserispor’la ateş hattından uzaklaşmak isteyen Yiğidolar’ın kapışması pozisyon açısından oldukça zengin geçti. 4 maçtır kaybeden Kayserispor ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. 23'te Majid Hosseini, 31'de Olivier Kemen ve 41'de Gökhan Sazdağı fileleri sarstı.

Sivas umutlandı ama...

İkinci devre de harika bir golle başladı. 52'de Robin Yalçın müthiş bir şutla farkı 2'ye indirip, Sivasspor'u umutlandırdı. Fakat 69'da Olivier Kemen bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 4-1.

Kayseri kötü gidişe 'dur' dedi

Bu sonuçla Kayserispor puanını 26'ya yükseltti ve kötü gidişe 'dur' dedi. Son 7 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Yiğidolar ise 15 puanda kaldı ve ateşi iyice hissetmeye başladı.

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen

KAYSERİSPOR: Cenk Gönen - Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini, Carole (Dk. 72 Ackah), Kemen (Dk. 85 Ali Karimi), Campanharo, Cardoso, Mensah (Dk. 72 Ramazan Civelek), Mane (Dk. 85 Emrah Başsan), Gökhan Sazdağı (Dk. 90 Talha Sarıarslan)

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Goutas, Ziya Erdal, Charisis, Keita (Dk. 46 Alaaddin Okumuş), Ulvestad (Dk. 46 Hakan Arslan), N'jie (Dk. 90 Uğur Çiftçi), Gradel (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Ahmed Musa (Dk. 66 Angielski)

GOLLER: Dk. 23 Hosseini, Dk. 32 ve Dk. 69 Kemen, Dk. 42 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor) - Dk. 52 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Kolovetsios, Hosseini (Yukatel Kayserispor), Caner, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Ziya Erdal, Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)

CANLI ANLATIM

1' Arda Kardeşler ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

5' Sivasspor'da ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Charisis şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

10' Ceza sahası içinde topla buluşan Cardoso, sağ çaprazdan vurdu ancak kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

16' Ceza sahası içinde topla buluşan Mensah benzer noktadan vurdu, Ali Şaşal başarılı.

17' Onur Bulut hafif sağ çaprazdan ceza alanı dışından sol ayağıyla kaleyi yokladı fakat az farkla top dışarda.

GOL

23' Kayserispor'da korner kullanıldı, ceza alanında Hosseini müsait pozisyonda kafayı vurdu ve Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.

26' Mane sağ kanatta ceza sahasına girmeden şutunu çekti ancak top dışarda.,

27' Charisis altıpas üzerinden şansını denedi ancak aut.

GOL

31' Gökhan ceza alanında kaleye sırtı dönükken yay üzerine çıkarttı, Kemen tekte çok sert vurdu ve harika bir gole imza attı. Kayserispor 2-0 önde!

40' Cardoso, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.

GOL

41' Kemen ceza sahası sağ çaprazından sert bir şekilde pas-şut karışımı vuruş yaptı, kale dibinde Gökhan Sazadağı dokundu ve farkı 3'e çıkarttı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL

52' Cardoso kendi ceza alanı yayı üzerinden topu iyi uzaklaştıramadı, çok uzaklardan Robin Yalçın ayağının dışıyla çok sert vurdu ve harika bir gole imza attı. Skor şimdi 3-1.

GOL

69' Cardoso sağ kanattan arka direğe ortaladı, Mane vurdu kaleciden döndü, Kemen ceza alanında rakibinden sıyrılıp kendisinin ikinci, Kayserispor'un dördüncü golünü kaydetti.

Mücadele sona erdi.

Kayserispor-Sivasspor 11'ler:

Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Ziya, Keita, Charisis, Ulvestad, NJie, Gradel, Ahmed Musa