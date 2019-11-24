Kayserispor - Sivasspor maç sonucu: 1-4

Kayserispor ile Sivasspor Süper Lig'in 12. hafta maçında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Yiğidolar 4-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Konuk ekip Sivaspor'un gollerini 24'te Fernando, 70'te Emre Kılınç, 74'te ve 90+4'te Erdoğan Yeşilyurt kaydetti.

Kayserispor'un tek golünü ise Pedro Henrique kaydetti.

Üst üste 4. galibiyeti alan ve puanını 24 yapan Sivasspor geçen hafta devraldığı liderliği bu haftada sürdürdü.

Sivasspor gelecek hafta kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kayseri ise haftaya Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR!

6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Umut Bulut’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

21. dakikada gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Fernando Andre’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi.

24. dakikada Uğur Çiftçi'nin ara pasında topla buluşan Fernando Andre'nin bir süre topu sürdükten sonra sol taraftan ceza sahasına girerek yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

28. dakikada Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Kılınç'ın penaltı noktası üzerinden vuruşu üst direkten döndü.

44. dakikada Poulain’in ortasında topu önüne indiren Pedro Henrique'nin yere düşerken gerçekleştirdiği vuruşta top ağlara gitti. 1-1

56'ncı dakikada Djedje'nin ceza alanından vurduğu sert şutu kaleci Samassa güçlükle kurtardı.

68'inci dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un şutu yan kale direğine çarptı. Oyun alanına dönen topa vuran Mert Hakan'ın şutunu gol çizgisinde kaleci Lung kurtardı.

69'uncu dakikada Sivasspor'un kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topu ceza alanı dışında önünde bulan Emre Kılınç'ın sert şutu filelerle buluştu: 1-2.

74'üncü dakikada gelişen Mustapha Yatabare'nin pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un şutu Lung'un üzerinden filelerle buluştu: 1-3.

90+2''nci dakikada Sivasspor atağında Erdoğan Yeşilyurt'un şutu filelerle buluştu: 1-4.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.