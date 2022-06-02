Kayserispor maçlarında 20 hakem düdük çaldı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık 2021-2022 sezonunu 47 puanla tamamlayan Kayserispor’da 38 haftalık dilimde en çok maçını yöneten hakem Ankara Bölgesi FIFA Kokartlı hakem Yaşar Kemal Uğurlu oldu. Yaşar Kemal Uğurlu, sarı kırmızılı takımın bu sezon ligde 5 maçını yönetirken Kayserispor bu maçlarda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Yaşar Kemal’ın ardından Kayserispor’un en çok ikinci maçını Erkan Özdamar yönetti.
Kayserispor’un bu sezon maçlarında görev yapan hakemler şu şekilde;
Yaşar Kemal Uğurlu: 5 maç - 3 galibiyet - 2 mağlubiyet
Erkan Özdamar: 4 maç -2 beraberlik - 2 mağlubiyet
Atilla Karaoğlan: 3 maç - 2 beraberlik - 1 mağlubiyet
Sarper Barış Saka: 3 maç - 2 beraberlik - 1 mağlubiyet
Halil Umut Meler: 2 maç - 1 galibiyet - 1 mağlubiyet
Cüneyt Çakır: 2 maç - 2 beraberlik
Suat Arslanboğa: 2 maç - 2 mağlubiyet
Ümit Öztürk: 2 maç - 1 galibiyet - 1 mağlubiyet
Kadir Sağlam: 2 maç - 1 galibiyet - 1 mağlubiyet
Tugay Kaan Numanoğlu: 2 maç - 1 beraberlik - 1 mağlubiyet
Yasin Kol: 2 maç - 1 galibiyet - 1 mağlubiyet
Hüseyin Göçek: 1 maç - 1 mağlubiyet
Mustafa Öğretmenoğlu: 1 maç - 1 galibiyet
Ali Palabıyık: 1 maç - 1 galibiyet
Cihan Aydın: 1 maç - 1 galibiyet
Alper Ulusoy: 1 maç - 1 mağlubiyet
Burak Şeker: 1 maç - 1 galibiyet
Ali Şansalan: 1 maç - 1 mağlubiyet
Zorbay Küçük: 1 maç - 1 beraberlik
Volkan Bayarslan: 1 maç - 1 galibiyet
İHA