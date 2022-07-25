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Kayserispor lige Cumartesi başlıyor

Kayserispor, Süper Lig 2022-2023 sezonuna Beşiktaş ile oynayacağı maçla başlayacak. Bu maç 6 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da oynayacak.

25 Temmuz 2022, Pazartesi 10:08 Son Güncelleme:
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Kayserispor lige Cumartesi başlıyor

Süper Lig 'de ilk iki haftanın programını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor'un maçlarını Cumartesi gününe yazdı. 5 ağustos Cuma günü oynanacak İstanbulspor- Trabzonspor maçı ile başlayacak Süper Lig'de Kayserispor, ilk hafta maçında 6 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanacak bu maç saat 21.45’de başlayacak.

Kayserispor'un ikinci haftada sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının da günü ve saati belli oldu. TFF'den yapılan açıklama göre; Kayserispor-İstanbulspor maçı 13 Ağustos Cumartesi oynanacak. Kadir Has stadındaki maç saat 19.15'te başlayacak.

İHA

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