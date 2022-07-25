Kayserispor lige Cumartesi başlıyor

Süper Lig 'de ilk iki haftanın programını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor'un maçlarını Cumartesi gününe yazdı. 5 ağustos Cuma günü oynanacak İstanbulspor- Trabzonspor maçı ile başlayacak Süper Lig'de Kayserispor, ilk hafta maçında 6 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacak. İstanbul'da oynanacak bu maç saat 21.45’de başlayacak.

Kayserispor'un ikinci haftada sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının da günü ve saati belli oldu. TFF'den yapılan açıklama göre; Kayserispor-İstanbulspor maçı 13 Ağustos Cumartesi oynanacak. Kadir Has stadındaki maç saat 19.15'te başlayacak.

İHA